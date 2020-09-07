Подросток из Кемерова застрял на крыше гаража. ФОТО: пресс-служба Кемеровской службы спасения

Детская шалость едва не обернулась бедой. Школьник забрался на крышу гаража, а обратно спуститься не смог.

В выходной день компания подростков гуляла неподалеку от гаражей в Ленинском районе Кемерова. В какой-то момент 12-летний школьник забросил ключи от квартиры на крышу гаража, а потом захотел достать их. Подросток недолго думая забрался на крышу гаража, нашел ключи, а вот спуститься вниз уже не смог.

Приятели попытались помочь другу, но у них это тоже не получилось. Тогда подростки решили обратиться за помощью к спасателям.

- Специалисты при помощи штурмовой лестницы спустили мальчика. Врач–спасатель осмотрел ребенка, ушибов и травм не зафиксировано, - сообщает пресс-центр Кемеровской службы спасения.

Спасатели не только помогли ребенку спуститься с крыши гаража, но и рассказали ему об опасности, которая тому угрожала. После этого школьника отвели домой к родителям.