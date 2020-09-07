В Новокузнецке на мосту сгорела «ГАЗель». ФОТО: кадр видео Инстаграм "ЧП ДТП Новокузнецк"

Горящий грузовой автомобиль «ГАЗель» сняли на видео очевидцы в Новокузнецке. ЧП произошло на Кузнецком мосту.

Чрезвычайное происшествие случилось на Кузнецком мосту в Новокузнецке. Здесь незадолго до полудня начался пожар в частном автомобиле. Видео с горящей машиной очевидцы разместили в социальных сетях.

О том, что горит «ГАЗель», очевидцы сообщили диспетчеру пожарной охраны в 11.22. На место тут же выдвинулись восемь пожарных и две единицы техники. К моменту прибытия первого подразделения машина была полностью охвачена огнем.

- В результате пожара у автомобиля «ГАЗель» 2010 года выпуска обгорели моторный отсек и салон, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Последствия пожара. ФОТО: кадр видео Инстаграм "ЧП ДТП Новокузнецк"

Предварительной причиной пожара специалисты называют неисправность электрооборудования транспортного средства. Однако точные причины и обстоятельства начала пожара специалистам еще предстоит установить.