Кемеровчанам предлагают выбрать территории для благоустройства в 2021 году. Фото: Администрация города Кемерово

Жителям Кемерова предлагают выбрать территории, которые будут благоустроены в 2021 году. Голосование продлится до 10 сентября.

На цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» любой житель города может проголосовать за улицу, сквер или парк из предложенного списка. Выбрать можно не более двух общественных пространств.

Проголосовать можно за следующие общественные пространства:

- Бульвар осенний, 3 (территория «Спорт-града»)

- Скейт-парк в парке имени В.Волошиной

- Сквер новорожденных (ФПК)

- улица Инициативная,101А (скейт-парк)

- ж.р.Ягуновский, улица Белозерная, Парк ВОВ

- ж.р.Кедровка, улица Стадионная, 22Б (Стадион «Горняк»)

- Скейт-парк в «Парке чудес»

- Бульвар Патриотов (площадка для воркаута)

- Сквер «Молодоженов» (улица Серебряный бор)

- улица Инициативная, улица Александрова (тротуар)

- Сквер у магазина «Магнит» (проспект Ленина – улица Волгоградская)

- Сквер за ТУ Рудничного района (проспект Шахтеров, 45А)

- Аллея/парк между ТЦ «Ретро» и общежитием КузГТУ (улица Сибиряков-Гвардейцев – улица Мичурина)

- Тротуар улицы Красной от улицы Красноармейская до проспекта Ленина

- Сквер на улице Рукавишникова, 39 – 41