Почти 31 тысячу кузбассовцев покусали клещи с начала сезона Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе с начала сезона с жалобами на покусы клещей в больницы обратилась почти 31 тысяча человек. Примерно четверть из них - это дети.

Как рассказали в кузбасском Роспотребнадзоре, от клещей пострадали 30 884 человека, из них дети и подростки до 17 лет - 7159, что составляет 23,1 процента от общего числа. Для сравнения, в 2019 году в больницы обратились 29 703 человека, в том числе 6150 детей.

- За последнюю неделю пожаловались на присасывание клещей 159 человек, в том числе детей - 49, - сообщили в ведомстве. - Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях области.