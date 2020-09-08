Пять человек пострадали в лобовом ДТП в Кузбассе.ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Два автомобиля столкнулись на автодороге в Юргинском районе. Обе машины получили повреждения, а пять человек, находившиеся в машинах, попали в больницы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 сентября, около 13.35, на 399-м километре автодороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга. Стражи порядка еще устанавливает точную причину и обстоятельства случившегося, однако предварительная картина уже восстановлена. Как выяснилось, водитель автомобиля Honda Accord выехал на полосу встречного движения на том участке дороги, где такой маневр запрещен. В это же время ему навстречу двигался автомобиль Toyota Corolla Fielder. Машины столкнулись.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили пять человек: водитель автомобиля Honda, мужчина 42 лет, три его пассажира: женщины 33, 40 и 67 лет. Также пострадал пассажир автомобиля Toyota, мужчина 34 лет, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля Toyota получил травмы, которые требовали медицинской помощи на месте, дальнейшая госпитализация и лечение ему не потребовались.

Сотрудники областной Госавтоинспекции отмечают, что за восемь месяцев этого года в Кузбассе зарегистрировано 95 ДТП, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения. В них 55 человек погибли, 220 получили травмы различной степени тяжести.