В Кузбассе закрыли все пляжи и места отдыха у воды. Фото: ГУ МЧС Кузбасса

В Кузбассе закрыты все пляжи и места массового отдыха у воды, сообщает МЧС Кузбасса. Из-за того, что температура понижается, есть риск возникновения происшествий на водных объектах.

В ведомстве сообщили, что за лето сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам в ходе патрулирования зафиксировали более 180 нарушений судоводителей, шесть маломерных судов помещены на штрафстоянку. Сотрудниками МЧС России проведено почти 300 рейдов и патрулирований, организовано свыше двух тысяч бесед с гражданами.

Спасатели предупреждают, что сейчас на реках и озерах Кузбасса будут образовываться туманы, что требует осмотрительности от рыбаков и судовладельцев. На воде следует находиться только в светлое время суток. Родителям необходимо уделить особое внимание нахождению детей у воды и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.

- Став свидетелем происшествия на воде, незамедлительно сообщите об этом по единому телефону служб экстренного реагирования - 01 или 101 (с мобильного), - сообщили в ведомстве.