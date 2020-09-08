Чем опасен вирус гриппа в наступающем сезоне Фото: Анастасия ОСИПОВА

Традиционно осенью начинается кампания прививок от гриппа. О том, чем отличается наступающий сезон от предыдущих, рассказала областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.

Предполагается, что в этом году прививки от гриппа получат 1,5 миллиона человек, или около 60 процентов населения в Кузбассе. В первую очередь это будут дети, ведь во время эпидемии заболевает каждый третий ребенок и лишь каждый десятый взрослый.

В этом сезоне три основных штамма гриппа претерпят существенные изменения, и специалисты даже изменили состав вакцины. Кроме того, одновременно с вирусом гриппа будет активен коронавирус. Оба поражают дыхательные пути и способны вызвать серьезные осложнения, в том числе и дистресс-синдром, когда развивается острая дыхательная недостаточность.

- На данный момент нет четких медицинских сведений о том, как это все будет протекать, но есть опасения, что сосуществование двух вирусов одновременно может вызвать более неблагоприятную картину, чем если бы они существовали в моновариантах, - приводит слова Ольги Бородкиной телеканал Россия 24.