Кузбассовец ударил приятеля тяпкой по голове и напил чаем Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Старые обиды и неразрешенные конфликты стали причиной того, что один житель Анжеро-Судженского ударил своего приятеля тяпкой по голове.

В один из дней несколько приятелей распивали спиртные напитки в Анжеро-Судженске. Алкоголь развязал мужчинам языки, и один из них вдруг припомнил старые обиды. Приятели сначала перебрасывались колкими словечками, затем стали браниться. В какой-то момент один из них взял в руки нож. 35-летний житель Анжеро-Судженска, увидев, что тот может пустить холодное оружие в ход, схватил тяпку и ударил его по голове рабочей часть, а потом еще и воткнул нож в ягодицу.

Мужчины посчитали, что на этом конфликт исчерпан. Потерпевшему помогли подняться, дали выпить чаю, и тут он стал странно двигаться: потерял координацию и не мог контролировать движения. Собутыльники вызвали ему скорую помощь, и врачи доставили мужчину с травмой головы в больницу. Однако помочь ему не удалось: потерпевший скончался в реанимации.

- Причиной смерти потерпевшего стала открытая черепно-мозговая травма. Подозреваемый был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.