Игроки хоккейного клуба «Кузбасс» заразились коронавирусом. Фото: bandyvideo.net

Несколько игроков хоккейного клуба «Кузбасс» заразились коронавирусом. Из-за этого команда не примет участие в Кубке России.

О том, что несколько ведущих игроков кемеровского клуба по хоккею с мячом инфицированы, стало известно во вторник, 8 сентября. Информацию подтвердили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

-Сегодня перед отъездом [на этап Кубка России] было запланировано обследование, и оно показало у нескольких игроков наличие коронавируса. Руководство клуба приняло решение не принимать участия в Кубке России, так как основные игроки подхватили коронавирус. Руководство уведомило об этом федерацию и меня, - цитирует слова министра Сергея Мяса ТАСС.

При этом, сколько именно игроков на данный момент выбыли из строя, не уточняется.

Напомним, что первый этап Кубка России по хоккею с мячом стартует 11 сентября, матчи должны пройти в Иркутске и Ульяновске. Заявки на участие подали 12 команд, в том числе, и кемеровский клуб.