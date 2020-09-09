Из Кузбасса большими объемами вывозят кедровый орех Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Кузбасса большими объемами продолжается вывозиться кедровый орех. В 2020 год это количество почти в восемь раз превышает прошлогодние показатели.

Кедровый орех является одним из экспортных продуктов для региона. Так, если в период с января по сентябрь было вывезено 11 тонн, то в этом году уже 80 тонн, согласно данным Федеральной таможенной службы.

-В структуре экспорта Кузбасса дикоросы занимают особое место как изюминка Сибири, диковинка, привлекающая иностранцев. Безусловной популярностью пользуется продукция из кедрового ореха из-за вкусовых качеств и полезных свойств. Кедровый орех является ингредиентом в кухнях разных стран мира, используется в народной и официальной медицине, а масло и скорлупа находят применение в создании косметических средств и парфюмерии, — отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

Но, как говориться, не орехом единым. В Кузбассе с 2019 года действует проект «Экспорт продукции АПК в Кемеровской области». Зарегистрировано 18 организаций-экспортеров, чья продукция отправляется более чем в 40 стран. Ведущими странами-импортерами продукции АПК Кузбасса являются Казахстан, Республика Беларусь, Киргизия, Азербайджан и Китай. К 2024 год планируется довести объем сельскохозяйственного экспорта в эти и другие страны до 510,6 миллиона долларов США в год.