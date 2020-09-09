Два грузовика и три легковушки столкнулись на кузбасской трассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

В Беловском районе столкнулись сразу пять автомобилей: два грузовика и три легковушки. Причиной ДТП оказалось несоблюдение дистанции.

В Беловском районе, на 14-м километре автодороги Белово - Коновалово - Прокопьевск, произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Сейчас уже известно, как развивались события, однако точную картину предстоит установить специалистам. Пока же предварительно установлено, что все началось из-за водителя грузового автомобиля КАМАЗ-6580. Во время движения он не выбрал безопасную скорость и дистанцию, и поэтому врезался в остановившийся автомобиль Chevrolet Cruze. Ударом легковой автомобиль отбросило на стоящий грузовик Scania с полуприцепом. А его, в свою очередь, на вторую легковушку, Toyota Caldina. После этого Toyota врезалась в еще один стоящий автомобиль - Nissan X-Trail.

- В результате ДТП с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель «Шевроле», мужчина 56 лет, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приято решение в соответствии с законодательством.