Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с легковушкой в Кемерове Фото: Лия Гараева

В Кемерове в среду, 9 сентября, случилась авария с участием двух легковушек. В результате один из автомобилей вылетел на тротуар рядом с остановкой.

Авария произошла примерно в 16.00 на перекрестке проспекта Октябрьского и Центрального проезда. В итоге белая легковушка загородила проезд на Октябрьском проспекте в сторону «Лапландии». Синий автомобиль, в свою очередь, после столкновения проехал несколько метров по тротуару рядом с остановкой «Редакция газеты «Кузбасс».

Пешеходам удалось вовремя отреагировать и убежать в сторону от едущего на них автомобиля. В результате аварии никто не пострадал. Только у легковушек повредились бамперы.

- Хорошо, что яму на асфальте уже засыпали, а то бы машина туда улетела. Здесь несколько недель чинили водопровод, - сказала кемеровчанка Наталья.