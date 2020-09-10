Полиция: поиски пропавшего 11-летнего школьника из Кузбасса прекращены. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полиция Кузбасса сообщает о прекращении поисков 11-летнего школьника. Ранее сообщалось, что ребенок пропал 8 сентября.

Более суток в Кузбассе шли поиски 11-летнего мальчика. 8 сентября школьник ушел из дома в Мысках, и с тех пор не выходил на связь. В поисках принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, оперуполномоченные уголовного розыска, участковые и волонтеры. И вот поиски ребенка прекращены – об этом сообщает полиция Кузбасса.

- В результате стражи порядка обнаружили школьника в городе Калтан. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Пока же предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось. В ближайшее время школьника передадут законным представителям.

- Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках ребенка, - отметили в ведомстве.