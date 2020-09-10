Стало известно, сколько медиков умерло от коронавируса в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель министра здравоохранения Кузбасса елена Зеленина рассказал, сколько медиков скончались от коронавируса в Кузбассе. Оперштаб провел брифинг по ситуации с заболеванием в регионе.

-По состоянию на 7 сентября, по данным работодателей, в медицинских организациях у нас заразилось коронавирусом 449 человек, - сообщили Елена Зеленина. – Из них 378 – это медицинские работники. Разница в цифрах объясняется тем, что 78 – это вспомогательный персонал – уборщики, лифтеры и т.д. - К сожалению, мы имеем два случая летальных исходов. Это работники медицинских организаций, выплатами по этому поводу занимается фонд социального страхования.

Замминистра уточнила, что в случае с летальными исходами речь идет об одном представителе младшего персонала и одном представителей среднего. Уточнять, в каких именно городах скончались медработники, Елена Зеленина не стала, сославших на защиту персональных данных.