Новокузнечан оставили без остановки «Колос» Фото: Екатерина РОМАНОВА

В скором времени в Новокузнецке откроется для проезда весь отремонтированный проспект Металлургов. Среди изменений, которые наступили в процессе ремонта, есть и те, которые касаются остановок.

Так, одна из популярных остановок - «Колос» - перестанет существовать. По крайней мере в том виде, как ее знают горожане. Во-первых, остановочные павильоны на несколько метров сместятся с привычных мест. Во-вторых, как таковой остановки «Колос» больше не будет. Теперь она станет именоваться «Краеведческий музей».

Остановка сместилась на несколько метров и обрела новое название Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Учитывая историческую значимость существования краеведческого музея на территории города, комиссия по безопасности пассажирских перевозок на основании протокола от 25.08.2020 № 31 приняла решение переименовать остановку «Колос» в «Краеведческий музей» в прямом и обратном направлениях, - сообщает пресс-служба УТиС города Новокузнецка.