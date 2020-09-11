В Кузбассе велосипедиста оштрафовали на 130 тысяч рублей за наезд на ребенка Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе суд оштрафовал велосипедиста за наезд на восьмилетнюю девочку. С него взыскали 130 тысяч рублей.

Как установили прокуратура Междуреченска, ребенок вместе с родителями гулял по городу, когда на него наехал велосипедист. В результате малышка получила закрытую черепно-мозговую травму и была доставлена в реанимацию. В дальнейшем нанесенные травмы были расценены экспертизой как тяжкий вред здоровью.

Городской суд, рассмотрев предоставленные материалы, признал велосипедиста виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначил в качестве наказания обязательные работы.

-После вступления приговора в законную силу прокурор Междуреченска обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с виновного компенсации ребенку морального вреда, - рассказали в прокуратуре области. - Он удовлетворил требования прокурора и взыскал с осужденного в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 130 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.