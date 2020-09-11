Стала известна точная дата подачи тепла в жилые дома в Кемерове
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кемеровские власти сообщили точную дату подачи тепла в многоквартирные дома. До этого батареи уже прогрели в школах, детских садах и больницах.
Датой подачи тепла в жилой фонд названо 15 сентября. Как отметил мэр Кемерова Илья Середюк, в областной центр пришел теплый фронт - температура наружного воздуха будет подниматься до 20 градусов и выше. Однако такая погода простоит только до середины следующей недели, поэтому чтобы кемеровчане встретили похолодание в теплых квартирах, было принято решение подавать тепло со следующего вторника.
Власти напомнили, что в период подачи тепла горожанам следует проверить инженерные коммуникации и приборы отопления в своих квартирах. При появлении повреждений необходимо сообщить в аварийную службу своей управляющей компании.
Во всех районах города начнут работать «горячие линии» по вопросам теплоснабжения:
-Центральный район – (384-2) 75-66-67;
-Ленинский район – (384-2) 51-84-33;
-Заводский район – (384-2) 75-28-50;
-Рудничный район – (384-2) 64-15-72;
-Кировский район – (384-2) 25-55-76; 25-55-59
-ж.р. Ягуновский, Пионер – (384-2) 32-13-33; 32-10-71;
-ж.р. Кедровка, Промышленновский – (384-2) 69-24-84;
-ж.р. Лесная Поляна – (384-2) 77-39-12, 77-39-33.
Также горожане могут обратиться в МБУ «Жилкомцентр» – (384-2) 31-23-32 или в Кемеровскую службу спасения – (384-2) 77-05-05.