Стала известна точная дата подачи тепла в жилые дома в Кемерове Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кемеровские власти сообщили точную дату подачи тепла в многоквартирные дома. До этого батареи уже прогрели в школах, детских садах и больницах.

Датой подачи тепла в жилой фонд названо 15 сентября. Как отметил мэр Кемерова Илья Середюк, в областной центр пришел теплый фронт - температура наружного воздуха будет подниматься до 20 градусов и выше. Однако такая погода простоит только до середины следующей недели, поэтому чтобы кемеровчане встретили похолодание в теплых квартирах, было принято решение подавать тепло со следующего вторника.

Власти напомнили, что в период подачи тепла горожанам следует проверить инженерные коммуникации и приборы отопления в своих квартирах. При появлении повреждений необходимо сообщить в аварийную службу своей управляющей компании.

Во всех районах города начнут работать «горячие линии» по вопросам теплоснабжения:

-Центральный район – (384-2) 75-66-67;

-Ленинский район – (384-2) 51-84-33;

-Заводский район – (384-2) 75-28-50;

-Рудничный район – (384-2) 64-15-72;

-Кировский район – (384-2) 25-55-76; 25-55-59

-ж.р. Ягуновский, Пионер – (384-2) 32-13-33; 32-10-71;

-ж.р. Кедровка, Промышленновский – (384-2) 69-24-84;

-ж.р. Лесная Поляна – (384-2) 77-39-12, 77-39-33.

Также горожане могут обратиться в МБУ «Жилкомцентр» – (384-2) 31-23-32 или в Кемеровскую службу спасения – (384-2) 77-05-05.