Бюджет города Кемерово вырос на 2 миллиарда рублей. Фото: Кемеровский Горсовет

Бюджет города Кемерово вырос более чем на 2 миллиарда рублей. Об этом сообщили депутаты Городского совета.

В пятницу, 11 сентября, состоялось внеочередное 66-ое заседание Кемеровского городского Совета, на котором были внесены изменения в главный действующий документ областного центра - бюджет на 2020 год.

После выступления начальника финансового управления города Ирины Викуловой, депутаты приняли решение внести изменения в решение Кемеровского горсовета «О бюджете города Кемерово на 2020 год и на плановый период 2021 годов».

-Главный финансовый документ столицы Кузбасса подвергся изменениям в доходной и расходной части. Благодаря налоговым и неналоговым доходам, а также иным безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ, бюджет города Кемерово прирос на 2 миллиарда 205 миллионов рублей, - сообщили в городском парламенте.

После подробного рассмотрения расходов и доходов города поправки были приняты большинством голосов.