Житель Новокузнецка растратил чужие сбережения за одну ночь Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Новокузнецке мужчина нашел на улице чужой телефон с доступом к банковскому счету. Вместо того, чтобы передать находку в полицию, он присвоил чужие деньги и растратил всего за ночь.

В полицию с заявлением обратился 51-летний местный житель и сообщил о похищении с банковской карты крупной суммы денег. Как выяснилось, новокузнечанин потерял телефон, а, судя по исчезнувшим деньгам, кто-то его нашел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность нового «владельца» телефона была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 29-летний местный житель. Он дал признательные показания и пояснил, что накануне нашел на улице телефон и через мобильное приложение банковской организации похитил денежные средства со счета потерпевшего. Вместе с другом за ночь он потратил на развлечения более 130 тысяч рублей.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет тюрьмы.