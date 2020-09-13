Расчлененное тело мужчины нашли в реке в Кузбассе Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В Кемеровской области в одной из рек нашли расчлененное тело мужчины. Пока что личность потерпевшего неизвестна, полиция выясняет, кто был убит.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу, по факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело. Вечером 11 сентября в Междуреченске в реке Уса местный житель заметил тело человека. Он вызвал сотрудников полиции.

Тело было извлечено из реки и отправлено на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить причину смерти потерпевшего, и когда именно он умер. Также правоохранители приступили к поиску преступника, который убил мужчину.