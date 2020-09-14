В Кемерове вор «помогал» искать самого себя Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове вор проник в частный дом. После неудачной попытки кражи он «помогал» потерпевшей искать самого себя.

Преступление произошло следующим образом: вечером вор сломал навесной замок и зашел в дом, из которого затем похитил телевизор. Однако 28-летняя хозяйка вернулась, и домушник сказал ей, что проходил мимо и увидел, как из дома выбегает вор.

Девушка отправилась на поиски похитителя, а подозреваемый бросил телевизор на пол и убежал. На место происшествия приехали полицейские. Потерпевшая рассказала им обо всем. Она узнала и подозрительного мужчину - он несколько раз приходил в гости к ее соседям.

Сотрудники уголовного возраста нашли 29-летнего кемеровчанина, который проник в дом потерпевшей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Суд рассмотрел дело и назначил злоумышленнику два года и один месяц заключения в колонии особого режима. Также ему нужно будет выплатить 16 тысяч рублей за сломанный телевизор.