Новокузнечанка поверила «специалисту банка» и лишилась более 400 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новокузнецком районе местная жительница поверила «специалисту банка» и лишилась более 400 тысяч рублей. Сейчас полиция ищет мошенника.

Неизвестный позвонил 44-летней женщине и представился специалистом банка. Он сказал, что преступники пытаются похитить деньги с ее счета. После злоумышленник убедил новокузнечанку назвать реквизиты банковской карты и поступившие на телефон СМС-пароли, чтобы отменить операцию. Женщина выполнила инструкцию неизвестного, и с ее счета похитили 400 тысяч рублей.

Новокузнечанка отправилась в полицию и рассказала о том, что ее обманули. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь преступника могут отправить в тюрьму на срок до шести лет.