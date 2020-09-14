В Новокузнецке пациент набросился на врача Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке, в больнице по улице Кутузова произошел инцидент с участием пациента - мужчина набросился на врача. Также во время потасовки он повредил стойку регистратуры.

Сигнал тревожной кнопки поступил сотрудникам Росгвардии днем. Приехав на место, они задержали виновника инцидента - ранее судимого 27-летнего мужчину, который пришел на платный прием. Свой поступок тот объяснил тем, что ему якобы не выдали требуемый рецепт.

- В результате дебошир ударил принимавшего его врача и потребовал вернуть денежные средства, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - Медперсонал воспользовался тревожной кнопкой для экстренного вызова группы задержания.

Для дальнейшего разбирательства дебошира передали полицейским.