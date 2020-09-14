До какого времени продлится бабье лето в Кузбассе

До какого продлится бабье лето в Кузбассе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Синоптики рассказали, до какого времени в Кузбассе продлится бабье лето. Жителей региона ждет как минимум еще одна теплая неделя.

По прогнозу Кемеровского гидрометцентра, во вторник ожидается +17… +22 градуса. Тепло придет на смену ночным заморозкам до -2 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров. Осадков не ожидается, а вот ночью и утром местами будут наблюдаться туманы.

В среду, 16 сентября, ночью столбики термометров покажут +4… +9 градусов, днем воздух прогреется до +20… +25. Ветер сменит направление на юго-западное, но усиливаться не будет. Ночью будет сухо, зато днем прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

В четверг ночью температура наружного воздуха составит +9… +14, местами +4… +9. Днем она будет находиться на отметках +18… +23. Юго-западный ветер будет усиливаться местами до 23 метров в секунду. Пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах грозы.

В пятницу, 18 сентября, ночью по области ожидается +6… +11 градусов, днем +14… +19. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, ночью усиливаясь до 15 метров, а днем до 12. Ночью по всей территории небольшие, местами умеренные, дожди, днем также кое-где небольшие дожди.