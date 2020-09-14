Кузбасский вуз не смог набрать абитуриентов на бюджетные места Фото: Илья ВЛАСОВ

Крупный кузбасский вуз не смог набрать абитуриентов на бюджетные места в этом году. Сейчас объявлен дополнительный набор.

Кузбасский государственный технический университет, который готовит кадры для угольной отрасли, не смог к началу учебного года набрать достаточное количество первокурсников. С 7 сентября на бюджетные места очной формы обучения объявлен дополнительный набор. Прием документов от поступающих по внутренним испытаниям продлится до 21 сентября, от поступающих по результатам ЕГЭ – до 28 сентября. Приказы о зачислении будут изданы 30 сентября.

Согласно плану, на 2020-2021 учебный год в вузе было выделено 932 бюджетных места, из-за недобора сейчас в КУЗГТУ готовы принять 304 студентов. По состоянию на 14 сентября, уже подано 152 заявления.