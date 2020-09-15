В Кузбассе ожидается резкое похолодание Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбасс на смену бабьему лету придет резкое похолодание. Об этом журналистам рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Напомним, что эта неделя в регионе обещает быть теплой для осени, в среду ожидается максимум температуры - воздух прогреется до +20… +25 градусов.

А вот во второй половине сентября в Сибирь придут холода. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях может похолодать до минус двух градусов, а в Хакасии - до минус трех. В Иркутской области же местами даже ожидается мокрый снег.

При этом специалист отмечает, что похолодание в Западной Сибири еще не говорит о скором наступлении зимы. Вполне возможно, что в Кузбасс через какое-то время снова вернется бабье лето.

Напомним, что, по прогнозу Кемеровского гидрометцентра, во вторник, 15 сентября, в регионе ожидается +17… +22 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров. Осадков не прогнозируется.