Сайты с рекламой проституции заблокировали в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Жители Кузбасса обратились в прокуратуру с сообщением о том, что в интернете рекламируют услуги легкодоступных женщин. Их возмутил недопустимый контент сайта.

Получив сообщение, специалисты прокуратуры Крапивинского района провели проверку и действительно обнаружили сайты, на которых была размещена реклама услуг проституток. Так как такие объявления считаются недопустимыми, по результатам проверки прокурор обратился в суд. Он потребовал не только признать контент запрещенным к распространению на территории России, но и заблокировать доступ к сайтам.

- Исковые требования прокурора удовлетворены, судебное решение обращено к незамедлительному исполнению в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.