Три детских сада закрыли в Кузбассе из-за коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Сразу три детских сада приостановили работу по решению Мариинского городского суда. В каждом из них выявили нарушения, недопустимые в ситуации с пандемией коронавируса.

В трех детских садиках, которые находятся в Чебулинском районе, специалисты выявили нарушения. Речь идет о Дмитриевском детском саде «Сказка», Алчедатском детском саде «Солнышко» и Усть-Чебулинском детском саде «Чебурашка». Здесь не измеряли температуру, дезинфекцию проводили химическими средствами, на которые не было разрешения, и многое другое.

- В ходе рассмотрения дел Мариинским городским судом Кемеровской области все выявленные нарушения подтвердились, а заведующие образовательными учреждениями нарушения не оспорили и обязались устранить их в кратчайшие сроки, - сообщил пресс-секретарь Мариинского городского суда.

Суд принял решение приостановить работу Алчедатского детского сада «Солнышко» и Дмитриевского детского сада «Сказка» на срок 37 суток с исчислением этого срока с 25 августа 2020 года, а Усть-Чебулинского детского сада «Чебурашка» - на 36 суток с исчислением срока с 26 августа 2020 года. Впрочем, работу последнего возобновили с 14 сентября - после того, как там устранили нарушения.