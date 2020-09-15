Родителей срочно просят получить выплаты в Кузбассе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кузбасские семьи получили 10 миллиардов рублей в качестве выплат семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. У тех, кто еще не получил их, есть немного времени, чтобы подать заявление.

В Кузбассе почти все родители, имеющие детей в возрасте до 16 лет, уже получили полагающиеся им выплаты, которые утверждены указами президента Российской Федерации как дополнительная поддержка семей в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако остались семьи, которые не спешат обращаться в Пенсионный фонд за положенными выплатами

- ОПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает, что заявление необходимо подать в срок по 30 сентября 2020 года включительно. Это можно сделать в личном кабинете на портале государственных услуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Напомним, сейчас кузбассовцы могут обратиться в Пенсионный фонд для получения двух выплат. Одна из них является ежемесячной - по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев на детей до трех лет. Вторая выплата - в размере 10 тысяч рублей - положена на детей в возрасте от 3 до 16 лет. При этом родители детей, родившихся в период с 1 апреля 2017 года по 30 сентября 2017 года, имеют право обратиться с заявлениями на обе выплаты - в 5 и 10 тысяч рублей.

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