Кемеровский хирург создает рисунки о борьбе врачей с коронавирусом. Фото: Минздрав Кузбасса

В Кемерове хирург рисует будни врачей, которые каждый день борются с коронавирусной инфекцией. Мужчина работает в опасной «красной зоне».

Новые заболевшие появляются каждый день. Фото: Минздрав Кузбасса

Руслан Меллин работает хирургом в отделении челюстно-лицевой хирургии, реконструктивной и пластической хирургии Кузбасской клинической больницы имени Беляева. В 2011 году он, приехав из Красноярского края, поступил в Кемеровскую медакадемию. Окончил. Уехал работать в Минусинск в родной регион, но потом решил вернуться в Кузбасс.

У кого-то 1 сентября был таким. Фото: Минздрав Кузбасса

Ситуация с коронавирусом распорядилась так, что Руслан Меллин перешел работать в инфекционный госпиталь на базе Перинатального центра клиники. А в свободные минуты, когда он снимает защитный костюм, то начинает рисовать.

Заступая на пост. Фото: Минздрав Кузбасса

Врачи тоже устают. Фото: Минздрав Кузбасса

Сам хирург признается, что творчество помогает отвлечься от тяжелой и напряженной работы в «красной зоне».

Дышать без аппарата ИВЛ некоторые пациенты уже не могут. Фото: Минздрав Кузбасса

-Руслан всегда любил рисовать, в 2003 году окончил художественную школу, - прокомментировали творчество врача в Минздраве области. - Рисунки тушью – дебют, своеобразный эксперимент. До этого рисовал маслом, признается, что цветопередача масляных красок ему нравится больше.