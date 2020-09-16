Пассажирский автобус и автомобиль ДПС столкнулись в Кузбассе. ФОТО: vk.com/dtp_42kuzbass

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и автомобиля ДПС произошло в Новокузнецком районе.

Вечером 15 сентября в Новокузнецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. При этом легковой автомобиль – это машина ДПС, а автобус принадлежит одной из шахт региона.

Очевидцы сообщают, что при столкновении серьезно пострадал водитель полицейской машины, однако характер травм не уточняется. Судя по фотографиям, которые размещены в соцсетях, удар пришелся именно на ту сторону, где он находился. Потребовалась помощь спасателей для того, чтобы деблокировать атвомобиль. На месте работали сотрудники МЧС, полиция, врачи скорой помощи.

ВТорой участник ДТП - пассажирский автобус. ФОТО: vk.com/dtp_42kuzbass

На момент публикации не удалось получить оперативный комментарий и причинах и обстоятельствах ДТП. Мы следим за развитием событий.