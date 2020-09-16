Минздрав Кузбасса опроверг информацию о задержках коронавирусных выплат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения Кузбасса опровергло информацию о задержках выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Все расчеты будут произведены до 18 сентября.

В ведомстве отметили, что информация о сбоях выплат, появившаяся в отдельных СМИ на днях, является недостоверной. Перечисления из федерального бюджета на эти цели были произведены 9 сентября. 10-11 сентября минздравом заключены дополнительные соглашения под выделенные средства для осуществления выплат за август со всеми медицинскими организациями, которые участвуют в оказании медицинской помощи жителям с COVID-19.

-14-15 сентября осуществляется финансирование медицинских организаций, с 16 по 18 сентября выплаты работникам будут завершены, - сообщили подробности в ведомстве.

Всего на 15 сентября в соответствии с постановлением Правительства РФ №415 стимулирующие выплаты за июль в размере 457 миллионов 462,3 тысячи рублей получили 13 384 человека в 70 медорганизациях. По постановлению №484 выплаты с апреля по июль на сумму 547 миллиона 549, 7 тысячи рублей получили 7 040 человек в 41 медорганизации. В соответствии с постановлением Правительства Кузбасса №216 за март-август стимулирующие выплаты получили 3 491 человек в 20 медицинских организациях региона.