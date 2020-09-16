В Кемерове снесли более 50 незаконных ларьков. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове снесли более 50 незаконно установленных ларьков. Всего же в областном центре обнаружено более сотни объектов несанкционированной торговли.

Как рассказали в мэрии, в областном центре выявлены 112 нестационарных торговых объектов, которые установлены без разрешительных документов. Сейчас на четыре киоска заключены договоры аренды, 31 объект собственники убрали в добровольном порядке, еще 23 были демонтированы принудительно.

Недавно специалисты Кемеровской службы спасения разобрали ларек на улице Шахтерской 2, где торговля велась без разрешительных документов.

- В областном центре разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. Согласно документу в городе предусмотрено 548 адресных ориентиров для размещения киосков, - сообщили в администрации. - Снос незаконных торговых объектов в Кемерове продолжается.