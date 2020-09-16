Сергей Цивилев проведет пресс-конференцию «700 дней. Строим Кузбасс». Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Сергей Цивилев проведет отчетную пресс-конференцию «700 дней. Строим Кузбасс». Она пройдет в четверг, 24 сентября.

Напомним, что с 2019 года глава региона регулярно проводит пресс-конференции, на которых с периодичностью раз в 100 дней рассказывает о том, как ведется подготовка Кузбасса к 300-летнему юбилею, намеченному на июль 2021 года.

Прошлая пресс-конференция «600 дней. Кузбасс после коронавируса», которая проводилась 2 июня, была посвящена подготовке к празднику и в целом жизни региона в непростых условиях пандемии.

Судя по названию предстоящего мероприятия, главной темой может стать строительство в области ключевых социальных, спортивных и дорожных объектов.