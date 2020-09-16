На Кузбасс обрушится штормовой ветер до 20 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет кузбассовцев в четверг, 17 сентября. На регион обрушится штормовой ветер до 20 метров в секунду.

Ночью по области ожидается +8… +13 градусов, при прояснении местами +1… +6. Днем потеплеет до +19… +24. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, усиливаясь до 15 метров. Днем его скорость составит 6-11 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 15-20 метров. Погода ожидается облачная с прояснениями, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами по югу туманы.

В Кемерове ночью в четверг прогнозируется +9… +11 градусов, днем воздух прогреется до +20… +22. Порывы южного ветра ночью будут достигать 14 метров в секунду, а днем - до 16 метров. Также, как и в целом по региону, будет облачно с прояснениями, местами дожди, возможны грозы.

- 17 сентября на территории Кемеровской области в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность - 4-й класс горимости, - добавили синоптики.