Прокопчанин оставил без света 400 домов, детский сад и АЗС. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Житель Прокопьевска в желании обогатиться на халяву оставил без света 400 домов, детский сад и автозаправочную станцию. Мужчина похищал оборудование с трансформаторных подстанций.

В мае текущего года в дежурную часть полиции Прокопьевска обратился представитель энергетической компании и сообщил, что в течение нескольких дней с подстанций пропадают выключатели и медные крепления. Подозреваемого в хищении оборудования быстро установили, им оказался 50-летний местный житель, который ранее уже был судим. Ночью он вскрывал трансформаторные будки и похищал элементы, содержащие цветной металл, а после сдавал в приемный пункт.

-В результате действий злоумышленника без электроэнергии остались жители 400 частных домов, детский сад и автозаправочная станция. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Задержанный стал фигурантом уголовного дела и был заключен под стражу.

Сейчас все материалы дела переданы на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.