В Кемерове построят вертолетную площадку за 20 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемерове рядом с кардиологическим диспансером появится вертолетная площадка стоимостью порядка 20 миллионов рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

Электронный аукцион на право выполнения работ по строительству вертолетной площадки площадью 4003 квадратных метра для санитарной авиации стартовал 16 сентября. Заявки буду приниматься до 25 сентября. Точная сумма контракта составляет 19 772 427 рублей. Согласно документам, исполнитель должен будет завершить строительство к 25 октября.

Напомним, что в следующем году Кузбасс должен войти в проект «Развитие санитарной авиации» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Планируется оборудовать площадки, оборудованные для ночных взлетов и посадок, при Кемеровском областном кардиодиспансере, Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и новокузнецкой горбольнице № 1.На эти цели из бюджета выделено 60 миллионов рублей.