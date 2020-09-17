7-летняя девочка пропала в кузбасском городе. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области

Маленькая девочка ушла из дома, никому не сказав, куда. Самостоятельно найти дочку мать не смогла.

34-летняя жительница Юрги ушла из дома по делам,оставив свою 7-летнюю дочь на попечение бабушки. Сначала девочка ждала возвращения матери, а потом решила сама пойти погулять. Однако она никому не сказала об этом, а попросту пропала.

Вернувшаяся вечером домой женщина обнаружила, что дочки нет, и отправилась разыскивать ее. Ребенка нигде не было, тогда мать обратилась в полицию. На поиски ребенка тут же отправился экипаж вневедомственной охраны, который находился ближе всего. Вместе с матерью гвардейцы решили объехать район на патрульном автомобиле.

- Спустя некоторое время росгвардейцы заметили около торгового центра одинокую малолетнюю девочку, которую сразу же признала обеспокоенная мать, - так сообщает о завершении поисков пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Ребенка вместе с мамой патрульные доставили к месту жительства.