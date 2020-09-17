Штурмовики высадились с вертолета под Новокузнецком. ФОТО: пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области.

Шум от лопастей вертолета, люди в военной форме, десантирование с вертолета на малой высоте - все это можно было наблюдать под Новокузнецком.

Как оказалось, выпрыгивающие из парящего вертолета люди в полном обмундировании участвуют в занятиях по десантно-штурмовой подготовке. Тренировка для сотрудников ОМОНа и авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Кемеровской области проходила в рамках ежегодного осеннего полевого выхода.

- Спецназ отработал действия по десантированию с вертолета Ми-8 на малой высоте. Подобная практика позволяет бойцам совершенствовать свои профессионально-служебные навыки для выполнения задач в труднодоступной местности, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Отметим также, что тренировки проходили в течение недели в условиях, максимально приближенных к боевым.