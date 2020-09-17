Ради молодого любовника новокузнечанка пошла на преступление Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

38-летняя новокузнечанка очень хотела сохранить отношения со своим 25-летним сожителем. Ради того, чтобы его не посадили в тюрьму, женщина сама пошла на преступление.

В июле 2018 года сотрудники Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России задержали 25-летнего мужчину с пакетиком наркотического вещества. Мужчина всячески отрицал, что наркотики принадлежат ему. Той же версии придерживалась и его 38-летняя сожительница. Более того, женщина призналась, что это она подбросила возлюбленному запрещенное вещество, так как приревновала его к другой женщине и решила отомстить.

Однако позже следователи установили, что новокузнечанка ничего не подбрасывала, а такие показания дала лишь для того, чтобы выгородить возлюбленного. Тем более что на тот момент он отбывал условный срок за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

- Суд изучил все доказательства, представленные стороной обвинения, признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Впоследствии подсудимый полностью признал свою вину, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Постигнет наказание и влюбленную новокузнечанку: уголовное дело о заведомо ложных показаниях свидетеля, возбужденное в отношении нее, передано в суд.