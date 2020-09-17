Чтобы наверняка: жительница Кузбасса 74 раза перечислял деньги мошенникам Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Кузбасса 74 раза перечисляла деньги банковским мошенникам, чтобы «предотвратить» хищение средств со своего счета. К несчастью, у нее это получилось – женщина лишилась крупной суммы.

В полицию Белова обратилась 40-летняя горожанка, сообщив, что неизвестная обманом похитили у нее крупную сумму денег. Как выяснилось, ей позвонила некая женщина, которая представилась специалистом службы безопасности банка. Она сообщила, что злоумышленники пытаются оформить от имени беловчанки кредит, но успокоила – заявку можно аннулировать, сообщив номер карты и смс-код. После этого, «предотвращая» хищение денег, заявительница под диктовку злоумышленницы оформила на себя пять кредитов на сумму более 1,1 миллиона рублей, сняла всю сумму и 74 операциями перевела свыше 900 тысяч рублей на номера телефонов, указанные лже-сотрудницей банка. Через некоторое время горожанка попробовала связаться с недавней собеседницей, но номер оказался недоступен.

-В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание мошенницы. Уже известно, что номер телефона, с которого она звонила, зарегистрирован в Москве. Денежные средства были переведены на номера телефонов, зарегистрированных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Пермском крае, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.