Кузбасские хирурги пришили пострадавшему в ДТП оторванную руку. Фото: Кузбасская клиническая больница/ Instagram

Кузбасские хирурги пришили оторванную руку мужчине, пострадавшему в дорожной аварии. Случай был настолько сложный, что к операции пришлось подключиться врачам разных специальностей.

Как рассказали в Кузбасской областной клинической больнице, глубокой ночью в один из стационаров Кемерова в тяжелом состоянии поступил молодой мужчина. Туда же по экстренному вызову выехала бригада сосудистых хирургов КОКБ.

Когда врачи приехали на место, то увидели, что рука пациента, по сути, оказалась оторванной - были повреждены сосуды, локтевой сустав.

- В момент, когда мы подходили к операционному столу, наша главная задача была сохранить жизнь парню, - вспоминает Роман Султанов, заведующий отделением сосудистой хирургии. - Благодаря опыту каждого из большой комплексной бригады врачей - все получилось. Мы, сосудистые хирурги, восстановили сосудистый пучок, нейрохирурги выполнили свою работу.

Операцию проводили врачи нескольких специальностей. Им удалось спасти пациенту не только жизнь, но и руку, сохранив возможность вести полноценную жизнь.

- После операции прошло почти два месяца, сегодня у пациента впереди длительный период реабилитации и время, чтобы научиться жить здесь и сейчас, радуясь каждому успеху восстановления, - сообщил Роман Султанов.