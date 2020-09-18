Агрессивный новокузнечанин избил прохожего за нехороший взгляд Фото: Екатерина РОМАНОВА

Одному из новокузнечан не понравилось, как на него посмотрел прохожий. И тогда он, недолго думая, совершил преступление.

Был день, когда 33-летний новокузнечанин шел по улице Транспортной. Неожиданно к нему подошел нетрезвый незнакомец и стал обвинять прохожего, что тот как-то странно на него посмотрел. Горожанин не хотел ввязываться в конфликт, однако незнакомец принялся избивать его. Очевидцы тут же вызвали стражей порядка.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии вызвали пострадавшему скорую помощь - с подозрением на перелом ребер и черепно-мозговую травму. Агрессивный же прохожий успел к тому времени скрыться. Тем не менее очевидцы драки запомнили, как он выглядит, и сообщили об этом росгвардейцам. Злоумышленника обнаружили возле одного из подъездов многоквартирного дома.

- Им оказался неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за побои 46-летний местный житель, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии России по Кемеровской области.