Из-за шутки маленькой кемеровчанки пришлось взламывать квартиру. ФОТО: пресс-служба Кемеровской службы спасения

Ехидную улыбку на лице 6-летней девочки увидели спасатели, когда наконец-то смогли вскрыть дверь в квартиру, где ребенок был один. Разворачивать же спасательную операцию пришлось из-за неудачной шутки девочки.

Родители вместе с 6-летней дочкой вернулись домой из детского сада. По привычке ребенок забежал в квартиру первым. И, пока родители замешкались с пакетами с продуктами, девочка захлопнула дверь и закрыла ее на щеколду. Мама с папой пытались объяснить дочке, как открыть дверь, но это не принесло ожидаемого результата. Тогда они принялись звонить в службу спасения.

Спасатели очень быстро специальными инструментами открыли дверь и увидели в коридоре ехидно улыбающуюся девочку. Ребенок чувствовал себя прекрасно, и медицинская помощь 6-летней кемеровчанке не потребовалась.