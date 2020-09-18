Нападали на всех: подростки в Новокузнецке избивали прохожих

В Новокузнецке агрессивная компания избила таксиста. ФОТО: кадр видео instagram.com/nvkzdtp/

Решившая немного развлечься компания молодых людей искала приключений на Левом берегу в Новокузнецке. Для них этот вечер закончился в отделении полиции, для таксиста, попавшегося на пути – в больнице.

В социальных сетях появились сообщения об агрессивной компании подростков, которая разгуливала в районе Левого берега и приставала к прохожим. Очевидцы рассказали, что сначала они попытались напасть на женщину, но она успела убежать и спряталась в табачном киоске. Потом - напали на подростка, но за него заступился оказавшийся рядом таксист. Тогда свою агрессию злоумышленники направили против него. Избиение прекратили сотрудники полиции, которых вызвали очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области подтвердили информацию о том, что была задержана группа молодых людей, избивавших таксиста.

- Около 23:10 в дежурную часть отдела полиции «Левобережный» УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение о том, что на улице Кирова группа молодых людей избивает водителя такси, - рассказали в ведомстве. - На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, задержали нападавших и доставили в отдел полиции.

Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося, и по результатам проверки будет принято решение.