Рецидивист отобрал у инвалида-колясочника дорогой мобильный телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один новокузнечанин очень сильно обидел другого, который к тому же является инвалидом-колясочником. Горожанин отобрал у инвалида дорогой мобильный телефон.

Драма разыгралась на одной из улиц Центрального района Новокузнецка. 40-летний новокузнечанин около месяца назад освободился из мест лишения свободы. Возле продуктового магазина он заметил мужчину в инвалидной коляске. Но внимание привлек не инвалид, а телефон, который лежал у него на коленях. Рецидивист подошел, отобрал телефон и скрылся.

Телефон стоимостью в 9000 рублей он сдал в комиссионку за 150 рублей. Деньги он тут же потратил на спиртное.

Инвалид обратился за помощью в полицию, и вскоре рецидивиста задержали. И когда следователи стали устанавливать обстоятельства преступления, выяснилось, что недавно вышедший из тюрьмы мужчина причастен к краже велосипеда стоимостью 30 тысяч рублей.

- В настоящее время следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по Новокузнецку в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о грабеже и краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу.