Молодой и пожилой кузбассовцы ушли в лес и пропали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей Прокопьевска 17 сентября ушли в лес. До сих пор они не вышли на связь, а их местонахождение неизвестно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции, родные и близкие разыскивают двух жителей Прокопьевска. 72-летний Валерий Агеев и 32-летний Артем Шабанов ушли из дома 17 сентября в лес и не вернулись. В настоящее время их местонахождение неизвестно, на связь мужчины не выходят.

Валерий Агеев

Приметы: рост 162 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет: темно-зеленая ветровка, коричневая рубашка, синие джинсы, черные сапоги, черная кепка.

С собой: пакет.

Ориентировка на поиск. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Артем Шабанов

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Был одет: темно-синий спортивный костюм, черные резиновые сапоги, голубая панама.

С собой: зеленое ведро.

Если вы готовы присоединиться к поискам или вам известно их местонахождение, сообщите об этом волонтерам «Лизы Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.