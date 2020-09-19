Незнакомец сначала помог в беде, а потом ограбил кемеровчанку Фото: Екатерина РОМАНОВА

Доверчивая кемеровчанка очень радовалась, когда незнакомец помог ей в сложной ситуации. Но потом оказалось, что, оказывая помощь, мужчина одновременно ограбил горожанку.

Кемеровчанка попала в сложную ситуацию: она вышла из квартиры и случайно захлопнула дверь, оставили ключи внутри. Размышляя, как лучше поступить в такой ситуации, горожанка обратилась за помощью к случайному прохожему и попросила его залезть в квартиру через окно и открыть дверь изнутри. Благо, квартира находилась на первом этаже.

Незнакомец согласился, и уже через несколько минут хозяйка квартиры попала домой. Однако вскоре обнаружила, что ее банковская карта, совсем недавно лежавшая в сумочке, пропала. А поняв, что со счета пропадают деньги, женщина обратилась в полицию. Вскоре удалось установить личность и задержать похитителя карты – им оказался тот самый случайный прохожий, помогавший открыть дверь. За это время он успел снять со счета часть денег в банкомате и устроить шопинг. В общей сложности женщина лишилась почти 300 тысяч рублей.

- В отношении 35-летнего рецидивиста возбуждены уголовные дела о краже и мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Суд признал фигуранта виновным и приговорил к двум годам и шести месяцем лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он обязан возместить ущерб потерпевшей.