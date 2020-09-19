Умерли еще два жителя Кузбасса с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вновь выросло число летальных исходов среди пациентов, у которых диагностировали коронавирус. За минувшие сутки в регионе умерли еще два человека.

На утро 19 сентября в Кузбассе выросло число умерших пациентов, у которых ранее тесты на коронавирус показали положительный результат. Теперь число летальных исходов составляет 85 человек.

- У мужчины 1944 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, - сообщает оперативный штаб Кузбасса. - У мужчины 1952 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

Всего же за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 127 человек. Общее число заболевших составляет 8450 человек. Из них 6253 уже вылечились, а 2112 продолжают получать необходимую медицинскую помощь.