Еще у 127 кузбассовцев выявили коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Еще у 127 человек врачи диагностировали опасное заболевание.

На 127 человек пополнился список заболевших коронавирусом в Кузбассе. Таким образом, с момента начала пандемии опасное заболевание диагностировано у 8450 человек. Из них 2112 в настоящий момент проходят курс лечения в инфекционных стационарах. Еще 2498 человек находятся на 14-дневной изоляции в медицинских стационарах, в обсерваторах или дома.

А вот для 76 кузбассовцев вирус уже в прошлом: они выздоровели и выписаны из больниц. В общей сложности число тех, кто поборол коронавирус, достигло 6253 человек.

Увы, выросла и печальная статистика. На утро 19 сентября стало известно о смерти еще двух человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число случаев летального исхода выросло до 85.

- У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Юрге, - сообщает оперативный штаб. - У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.